Elezioni Usa, Trump e la pazza idea tv

(Afp)

Donald Trump avrebbe rivelato ai suoi amici l'intenzione di lanciare un nuovo canale online con l'obiettivo di "affondare" Fox News, emittente di riferimento dell'elettorato conservatore che fu decisiva per la sua elezione nel 2016, ma che oggi sembra avergli voltato le spalle. Lo ha rivelato ad 'Axios' una fonte che conosce dettagliatamente i piani di Trump.

Nei giorni scorsi sui media americani era trapelata la forte irritazione di Trump per Fox News, che nel corso della notte elettorale fu la prima ad assegnare l'Arizona a Joe Biden, e poi ha mostrato poca passione per le accuse di brogli elettorali lanciate dal presidente.

L'ipotesi che Trump punti a lanciare un canale via cavo sarebbe da scartare in quanto operazione costosa e che richiederebbe molto tempo. Secondo le fonti di 'Axios', invece, il presidente sta prendendo in considerazione un canale digitale fruibile in streaming, che sarebbe più economico e più veloce da avviare.