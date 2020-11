Germania, proteste contro abbattimento alberi: fermata Carola Rackete

(Fotogramma/Ipa)

Carola Rackete, l'ex capitana della Sea Watch 3 che venne arrestata in Italia al termine di lungo braccio di ferro su uno sbarco di migranti, è stata fermata in Germania insieme ad alcuni attivisti ambientalisti dopo scontri con la polizia nella foresta vicino a Homberg-Ohm, nella Germania Orientale. Qui, gli attivisti manifestano da giorni contro l'abbattimento di alcune querce centenarie per permettere il prolungamento di un'autostrada, la A49, che attraverserebbe la foresta di Dannenroder. La notizia è stata data dal giornale 'Fuldaer Zeitung'.