Elezioni Usa, Ivanka Trump cerca una via d'uscita

Se Donald jr ed Eric Trump continuano, a colpi di tweet, ad appoggiare in tutto per tutto la battaglia legale del padre contro la vittoria elettorale di Joe Biden, Ivanka Trump starebbe cercando di trovare una via d'uscita onorevole dalle elezioni Usa. Un modo in cui Donald Trump possa rinunciare a questa battaglia senza perdere la faccia. E' questo quello che rivela la Cnn, citando fonti informate secondo le quali Ivanka avrebbe chiesto al padre se vale la pena di mettere a repentaglio l'eredità della sua presidenza, ed anche rischiare conseguenze per il loro impero economico, continuando a rifiutarsi di riconoscere la sconfitta. Già nei giorni scorsi fonti della Cnn riferivano che Jared Kushner, marito di Ivanka e consigliere del presidente, aveva iniziato a cercare di trovare una via d'uscita. La coppia infatti si sarebbe convinta che la battaglia legale non possa cambiare il risultato elettorale. Quindi avrebbero tenuto un atteggiamento più moderato di quello dei fratelli Trump, che riecheggiano costantemente le accuse di brogli e frodi avanzate dal padre, pur senza opporsi apertamente ai ricorsi legali. In privato, però, Ivanka ha un atteggiamento realistico riguardo alla sconfitta del padre. Ma la 38enne consigliere della Casa Bianca, che Trump ha più volte indicato come sua erede politica e futura candidata ad essere la prima donna presidente, sa bene, sottolineano ancora le fonti della Cnn, che il suo intero futuro, ora più che mai, è legato a quello del padre e che quindi questo passaggio deve essere gestito con estrema delicatezza.