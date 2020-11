Elezioni Usa, Trump: "Il tempo dirà chi ha vinto"

Afp

Donald Trump sembra essersi lasciato sfuggire, anche se solo per un attimo, la possibilità di una sconfitta alle elezioni presidenziali il cui risultato, la vittoria di Joe Biden, continua a contestare con tweet e azioni legali. "Qualsiasi cosa accada in futuro, chissà cosa accadrà, chissà quale sarà l'amministrazione in carica, lo dirà il tempo, posso dirvi con certezza che questa amministrazione non imporrà un lockdown", ha affermato ieri Trump nel Giardino delle Rose della Casa Bianca in un intervento dedicato al nuovo vaccino anti Covid in cui il Presidente uscente si è presentato con un inedito colore dei capelli, meno arancioni del solito e tendenti al grigio.