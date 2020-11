Nyt: "Ucciso in Iran il numero 2 al-Qaeda"

(Afp)

Il numero due di al-Qaeda, Abdullah Ahmed Abdullah, alias Abu Muhammad al-Masri, è stato ucciso lo scorso 7 agosto nella capitale iraniana Teheran insieme alla figlia Miriam da agenti israeliani per conto degli Usa. Lo affermano fonti d'intelligence citate dal New York Times. Al-Masri e la figlia, vedova di Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, sono stati uccisi - secondo la ricostruzione - in una strada di Teheran in un'operazione portata a termine da due uomini a bordo di una moto.

Al-Qaeda, almeno per ora, non ha annunciato la morte di al-Masri, che avrebbe avuto 58 anni e che si ritiene fosse il primo in linea di successione dopo Ayman al-Zawahiri. Né l'uccisione di al-Masri è stata confermata ufficialmente da Usa, Israele o Iran. L'Fbi aveva offerto 10 milioni di dollari per la sua cattura. La sua foto è ancora nella lista delle persone ricercate per terrorismo.

Il 7 agosto del 1998 è stato il giorno degli attacchi alle ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania con un bilancio di 224 morti. Al-Masri era accusato di essere stato una delle menti degli attacchi.