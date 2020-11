Covid, Messico supera un milione di casi. India quasi a 9 mln

(Foto Afp)

Il Messico ha superato il milione di casi di coronavirus, sono 1.003.253, secondo il Ministero della Salute. Sono 635 persone i deceduti a causa di questa malattia nelle ultime 24 ore. Da quando il primo caso di coronavirus è stato notificato nel Paese il 28 febbraio, 98.259 messicani sono morti a causa del coronavirus, secondo il quotidiano 'El Universal'. Per quanto riguarda lo stato della rete ospedaliera, secondo il ministero della Salute, il 35 per cento dei letti è occupato, mentre, nel caso di letti con ventilatori meccanici, l'occupazione si riduce al 27 per cento.

In India il numero dei contagi per coronavirus ha raggiunto gli 8.814.579 con oltre 41.100 nuovi casi in tutto il paese nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati rilasciati dal ministero federale della sanità. Stamattina, il bilancio totale delle vittime nel paese a causa della pandemia ha raggiunto 129.635, secondo il ministero, mentre ci sono ancora 479.216 casi di Covid-19 attivi nel paese, mentre 8.205.728 persone sono guarite e dimesse dagli ospedali. il numero di casi attivi nel paese era sceso al di sotto di 500.000 marchi dopo diversi mesi, è la prima volta in cui il numero di persone guarite e dimesse dagli ospedali ha superato gli 8 milioni di euro.

Il Brasile ha raggiunto 165.568 morti, registrando 921 morti in un giorno, secondo i dati ufficiali. Inoltre, le autorità sanitarie del paese hanno segnalato 38.307 nuovi contagi, portando il numero totale di infezioni a 5.848.959. Il governo brasiliano ha avuto difficoltà durante questa settimana ad aggiornare i propri dati a causa di problemi nei sistemi informatici che Agencia Brasil attribuisce a un possibile attacco informatico. Attualmente, il Brasile ha 391.790 casi di contagio, mentre circa 5,3 milioni di persone sono guarite dal Covid-19.