Covid Regno Unito, 24.962 nuovi casi e 294 morti in 24 ore

Sono 294 i morti registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, 168 in meno di ieri. Lo hanno riferito le autorità sanitarie britanniche, precisando che nel Paese si contano anche 24.962 nuovi casi di Covid-19, in leggero calo rispetto ai 26.860 contagi annunciati sabato. Secondo il 'Guardian', sono 51.934 i decessi in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria.