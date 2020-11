Covid, record di casi in Russia. Oltre 130mila i decessi in India

(Afp)

Record di 22.778 nuovi contagi da Covid-19 in Russia, il numero più alto mai registrato in un giorno nel Paese dallo scoppio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando che sono a Mosca sono stati confermati 6.360 nuovi casi. Sale così a 1.948.603 il totale dei contagiati in Russia.

Le autorità sanitarie locali hanno anche riferito di 303 morti per complicanze legate al'infezione nelle ultime 24 ore, aggiornando a 33.489 il totale dei decessi riconducibili al coronavirus.

India - Sono più di 130mila le persone che in India hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, riferendo di 435 vittime nelle ultime 24 ore e aggiornando a 130.070 il totale dei morti.

E' invece salito a 8.845.127 il totale delle persone contagiate dal Covid-19, con un aumento di 30.548 rispetto al giorno precedente. Si tratta dell'incremento più basso registrato nelle 24 ore dal 15 luglio e il nono giorno consecutivo in cui il numero dei contagi in India è inferiore a 50mila.