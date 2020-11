Dalla regina a Pelè, i 'coccodrilli' on line per sbaglio

Dal profilo Twitter di Rfi

Macabri incidente per Rfi. Radio France Internationale è stata costretta a scusarsi dopo aver pubblicato per errore i 'coccodrilli' di diversi personaggi famosi, dalla regina Elisabetta a Clint Eastwood, da Pelè e Brigitte Bardot. Rfi ha parlato di "un grave bug" come causa dell’errore: "Porgiamo le nostre scuse alle persone interessate e a voi che ci seguite fidandovi di noi".

I media spesso preparano materiale per i necrologi in anticipo, in modo da poterlo pubblicare prontamente quando viene annunciato un decesso. Stando alle dichiarazioni di Rfi, il problema si è verificato quando l'emittente stava trasferendo il proprio sito web su un diverso sistema di gestione dei contenuti. "Circa un centinaio" di bozze di storie sono state pubblicate per errore, non solo sul proprio sito ma anche su quelli di partner tra cui Google e Yahoo.

Tra i deceduti per errore la Guida Suprema dell’Iran l’Ayatollah Ali Khamenei, l’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter ed il fratello di Fidel Castro, Raùl. Rfi ha assicurato di essersi mobilitata “per risolvere questo grave bug”.