Kim riappare in pubblico dopo un mese di assenza

Afp

Il leader nordcoreano, Kim Jong Un è riapparso in pubblico dopo quasi un mese di assenza per partecipare ad una riunione della direzione del Partito dei Lavoratori. L'ultima volta, Kim era apparso in occasione della cerimonia organizzata il 22 ottobre per rendere omaggio ai soldati cinesi morti durante la Guerra di Corea. Ieri Kim ha invece partecipato ad una riunione sul Coronavirus, dove è stata ribadita la necessità "di restare in stato di massima allerta ed intensificare il lavoro contro la pandemia", stando all'agenzia ufficiale Kcna.