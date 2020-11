Usa, Nyt: Trump voleva bombardare siti nucleari Iran

(Afp)

Donald Trump avrebbe chiesto la settimana scorsa ai suoi consiglieri più stretti di valutare l'opzione di un attacco contro l'Iran, per bloccare il suo programma nucleare. Lo rivela il New York Times, citando quattro attuali ed ex funzionari dell'amministrazione americana, secondo cui i consiglieri sarebbero riusciti a dissuadere il presidente a ordinare l'attacco, sostenendo che un raid contro gli impianti nucleari della Repubblica islamica potrebbe causare un'escalation della tensione nella regione nelle ultime settimane del suo mandato.