Vaccino Covid Moderna, Ue: "Preaccordo per 160 mln dosi"

(Foto Afp)

La Commissione Europea, al termine dei colloqui esplorativi con Moderna, è arrivata ad un preaccordo "per 160 mln di dosi" del vaccino contro la Covid-19 sviluppato dalla società di Cambridge, nel Massachusetts (Usa), "80 mln più 80 mln. Ora dobbiamo continuare i negoziati e vedere come tradurlo in un vero contratto". Lo dice il portavoce dell'esecutivo Ue per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.