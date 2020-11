Coronavirus Africa, superati i 2 milioni di contagi

(Foto Afp)

Superati i due milioni di casi di coronavirus confermati in Africa, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati circa 13mila nuovi contagi. Lo rende noto il sito di statistiche 'Worldometer', che aggiorna a 48.112 il totale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 337 in più rispetto a ieri.

Nel continente africano, il Paese maggiormente colpito resta il Sudafrica con oltre 20.400 decessi riconducibili al Covid-19.