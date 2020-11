Covid Francia, più pazienti ricoverati che in prima ondata

Afp

Il numero di malati di covid ricoverati negli ospedali francesi è superiore in questa seconda ondata dell'epidemia rispetto alla prima, ha denunciato il ministro della Sanità, Olivier Veran precisando che il numero di pazienti in terapia intensiva "rimane importante" (4.700, a cui si aggiungono i pazienti gravi con altre patologie). Nelle ultime 24 ore, "in media ogni quattro minuti un paziente Covid è stato ammesso in rianimazione". Veran ha anche denunciato il "degrado della salute mentale dei francesi" in questi mesi di paura e confinamento.