Covid Germania, oltre 22mila nuovi casi e 251 morti

(Afp)

Sono 22.609 i nuovi casi di coronavirus confermati nelle ultime 24 ore in Germania, dove sono 251 le persone decedute nello stesso arco di tempo per complicanze riconducibili all'infezione. Lo riferisce il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia governativa incaricata di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Vengono così aggiornati a 855.916 i contagi totali e a 13.370 le vittime.