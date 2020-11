Covid e visoni, positivi dipendenti allevamento in Svezia

(Afp)

Diversi dipendenti di un allevamento di visoni in Svezia sono risultati positivi oggi al Covid. Il ministero della Sanità ha reso noto che sono in corso accertamenti per stabilire se il ceppo del Coronavirus presente nei visoni è lo stesso del personale ammalato. In Danimarca oggi è stato annunciato che la diffusione del Coronavirus mutato e trasmesso all'uomo dai visoni d'allevamento è stata bloccata.