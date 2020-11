Elezioni Usa, Giuliani attacca: "Piano per brogli in città a guida dem"

Afp

Rudy Giuliani, l'avvocato personale di Donald Trump che ora guida la campagna dei ricorsi legali contro la vittoria elettorale di Joe Biden, denuncia quello che definisce "un piano centralizzato per condurre frodi elettorali in grandi città controllate dai democratici". Nella conferenza stampa del team legale di Trump, Giuliani ha sostenuto infatti che in queste settimane di "indagini", compiute anche grazie al fatto che "uno straordinario numero di patrioti" si sono fatti avanti per denunciare irregolarità", è stato condotto "un'azione massiccia di frode" elettorale, puntando il dito contro città come Philadelphia e Detroit che, ha sottolineato, "hanno una lunga storia di corruzione".

Chi c'è dietro la strategia di Trump