Elezioni Usa, Trump annuncia conferenza avvocati: "Strada per vittoria"

(Afp)

"Oggi c'è un'importante conferenza stampa degli avvocati su una chiarissima e praticabile via per arrivare alla vittoria. I pezzi stanno splendidamente andando a posto". Sono le parole di Donald Trump che, in un tweet, preannuncia una conferenza stampa in programma alle 18 italiane in relazione alle elezioni Usa di 2 settimane fa.

"Migliaia di voi non contati sono stati scoperti nelle contee della Georgia. Quando verranno verificate le firme, lo stato diventerà repubblicano. E' succederà velocemente. In Georgia, in queste elezioni, quasi zero voti respinti. Negli anni passati, quasi il 4%. Non è possibile. Deve esserci ora il controllo delle firme sulle buste, è semplicissimo da fare. I democratici si oppongono perché sono stati colti sul fatto. Ci sono" in ballo "molti più voti di quelli necessari per ribaltare il risultato dello stato. I repubblicani devono farsi valere", scrive il presidente, che continua a denunciare brogli in Michigan: "La frode elettorale a Detroit è evidente e lo è da tanti anni".