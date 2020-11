Migranti, Sassoli: "Ue credibile nel mondo solo se gestisce flussi"

Afp

L'Unione Europea sarà "un attore globale credibile se sapremo mostrare, come abbiamo fatto in luglio sul versante economico, che siamo uniti e siamo capaci di gestire una delle maggiori sfide strutturali che il mondo di oggi affronta: quella delle migrazioni e dell’asilo". Lo sottolinea il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, aprendo i lavori della conferenza interparlamentare sulle migrazioni e l'asilo, a Bruxelles.

L'Ue sarà credibile, prosegue Sassoli, "se sapremo mostrare che siamo uniti e in grado tutti insieme di gestire la nostra frontiera esterna che non è solo italiana, greca, spagnola, ma è frontiera comune; se saremo in grado di farci carico insieme dell’accoglienza delle persone che ci chiedono protezione, di combattere insieme ai nostri partner i trafficanti di vite umane, di rimpatriare con dignità chi non ha diritto di soggiorno legale, ma allo stesso tempo di aprire canali regolari perché le nostre società che invecchiano possano crescere con il contributo di chi arriva da lontano".

"Credo che il nuovo ciclo politico - continua Sassoli - ci dia oggi l’opportunità storica di fare questo salto di qualità: svolgere politiche efficaci e umane. E voglio salutare la proposta della Commissione europea di un Patto per l’immigrazione e l’asilo, un pacchetto di proposte legislative che rappresenta una prima base di lavoro".

"Dico 'una prima base' perché credo che ora spetti al Parlamento e al Consiglio di decidere se intendono avere il coraggio di una politica davvero comune. Questo Parlamento è e sarà un alleato importante per trovare soluzioni basate sulla solidarietà e la responsabilità e confido sui parlamenti nazionali affinché svolgano il loro compito sulla base delle rispettive competenze", conclude Sassoli.