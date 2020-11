Elezioni Usa, Georgia a Biden anche dopo riconteggio voti

Afp

Il riconteggio dei voti in Georgia ha confermato la vittoria di Joe Biden nello stato tradizionalmente repubblicano. Secondo il riconteggio, svolto dopo il ricorso presentato dalla campagna Trump, su circa 5milioni di voti validi il candidato democratico ha ottenuto un vantaggio di 12.284 voti, rispetto ai circa 14mila voti di vantaggio che gli erano stati assegnati col precedente spoglio.

La sconfitta in Georgia, che negli ultimi 28 anni era sempre andata ai Repubblicani, è un duro colpo per le ambizioni del presidente Donald Trump di ribaltare il risultato delle elezioni del 3 novembre, attraverso ricorsi e accuse, finora non dimostrate, di brogli elettorali ai suoi danni.

La campagna Trump ha tuttavia il diritto di chiedere un nuovo riconteggio dei voti nello stato, essendo il margine di differenza col rivale Biden inferiore allo 0,5%. Le autorità elettorali della Georgia dovrebbero certificare oggi il risultato del voto, dopo di che i Repubblicani potranno presentare un eventuale nuovo ricorso. Negli altri stati dove la campagna per la rielezione del presidente ha avviato battaglie legali, compresa la decisiva Pennsylvania, il team di avvocati di Trump sta perdendo quasi tutti i ricorsi presentati.