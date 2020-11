Covid Canada, Toronto in lockdown per 28 giorni

Foto Fotogramma

Toronto sarà in lockdown per 28 giorni a partire da lunedì. Il provvedimento, che coinvolge la più grande città del Canada, è stato annunciato da Doug Ford, primo ministro dell'Ontario. "Non possiamo chiudere l'intera provincia, per questo abbiamo stabilito un'azione preventiva. Serve un'azione decisiva per fermare la diffusione del virus", ha detto Ford estendendo la misura anche alla regione di Peel, che copre parte dell'area metropolitana di Toronto.

Le nuove restrizioni vietano di ricevere estranei in casa e limitano a dieci persone gli eventi all'esterno, matrimoni, funerali e riti religiosi, purché vi sia il rispetto delle distanze. Negozi alimentari e farmacie possono operare al 50% delle capacità, mentre per gli altri esercizi sono possibili solo i servizi di consegna. Scuole e asili d'infanzia rimangono aperte, ma l'insegnamento superiore verrà fatto a distanza.