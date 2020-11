"Trump progetta colpo di stato", il tweet di Enrico Letta

(Fotogramma)

"Penso che si debbano usare le parole corrette. Trump sta progettando un colpo di stato. In maniera confusa ma concreta". E' il tweet di Enrico Letta che si esprime così sulla situazione negli Stati Uniti dopo le elezioni di oltre 2 settimane fa. L'ex premier, nel cinguettio scritto in inglese, in particolare fa riferimento alla situazione del Michigan, come evidenzia uno dei due hashtag abbinati al messaggio. L'altro, altrettanto esplicativo, è #TrumpCoupAttempt, 'Tentativo di colpo di stato di Trump'.

Il presidente, che prende posizione esclusivamente attraverso i tweet, ribadisce le accuse relative ai brogli elettorali. "Dimostreremo frodi elettorali massicce!", ha twittato, allegando le dichiarazioni dei legislatori del Michigan da lui ricevuti ieri che hanno detto di "non essere al corrente d'informazioni che possano cambiare l'esito del voto". Ma Trump insiste e in un altro tweet sostiene che l'incontro con i legislatori "è stato diverso da quanto riportato sui media". Dimostreremo frodi massicce e senza precedenti", ha aggiunto.