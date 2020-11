Covid, da Fda via libera ad uso in emergenza del Regeneron

Afp

La FDA, Food and Drug Administration, ha autorizzato l'uso in emergenza del cocktail di anticorpi della Regeneron, noto per essere stato somministrato al presidente americano Donald Trump. Secondo l'agenzia è stato dimostrato che il Regen-Cov2, combinazione di due anticorpi prodotti in laboratorio, riduce i ricoveri o le visite al pronto soccorso per i pazienti affetti da malattie secondarie. Gli anticorpi imitano la risposta immunitaria dell'organismo nella prima fase della contaminazione e sono efficaci nella fase iniziale dell'infezione. Il Regeneron è la seconda cura a base di anticorpi ad aver ricevuto il via libera ad uso in emergenza dalla FDA, dopo la terapia sviluppata dal laboratorio Eli Lilly.