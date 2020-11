Covid Francia, allentamento restrizioni ma resta confinamento

Afp

Un allentamento delle restrizioni ma non la fine del confinamento: la Francia attende le parole che il presidente pronuncerà martedì sera sulla situazione di emergenza sanitaria per sapere le decisioni sulle possibili riaperture, ma Emmanuel Macron anticipa al Journal Du Dimanche che non ha in programma l'annuncio di una fine del confinamento. Si tratta - spiega il capo dello stato citato dal domenicale francese - di mettere fine "all'incertezza".

"Oggi - spiega - il livello di circolazione del virus è lo stesso di quello registrato all'epoca del coprifuoco". "Servono coerenza, chiarezza, un obiettivo. Sapere insieme dove andiamo e come arrivarci". "E' difficile perché la pandemia è di per sé imprevedibile ed è mondiale".

Sta al portavoce del governo, Gabriel Attal precisare allo stesso giornale che gli alleggerimenti al confinamento arriveranno in tre tappe a seconda della situazione sanitaria e dei rischi legati a determinate attività. Intorno al primo dicembre, subito prima delle vacanze di fine anno, a partire da gennaio 2021. In programma l'apertura degli esercizi commerciali intorno al primo dicembre, mentre resteranno restrizioni per bar e ristoranti.