Covid Sudcorea, verso nuove restrizioni contro terza ondata

Il numero dei nuovi casi di contagio da Coronavirus ha superato anche oggi in Corea del sud la soglia dei 300, per il quinto giorno consecutivo. Le autorità sanitarie stanno prendendo in considerazione nuove restrizioni per impedire che scoppi la terza ondata di pandemia da Covid-19 nel paese.

Oggi i casi segnalati sono stati 330, rende noto la Yonhap, 302 dei quali contratti localmente, per un totale di 30.733. Sono stati leggermente meno rispetto al bilancio di ieri, quando erano emersi 386 positivi, ma i test effettuati nel fine settimana sono meno. Il numero quotidiano di infezioni è tornato ad essere nell'ordine delle centinaia l'8 novembre e per la prima volta dalla fine di agosto ha superato i trecento, con 313 casi, mercoledì scorso.