G20, Trump: "Non vedo l'ora di lavorare con presidenza italiana"

(Afp)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non vede l’ora di lavorare con la prossima presidenza italiana del G20”, che inizia il primo dicembre. È quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si riferisce che Trump “ha ringraziato l’Arabia Saudita per la sua leadership durante il G20” e “ha incoraggiato” il gruppo “a continuare a lavorare insieme per raggiungere la sicurezza, la prosperità e la pace per tutte le nazioni”.