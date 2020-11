Elezioni Usa, Biden sceglie Blinken come segretario di Stato

(Foto Afp)

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto Antony Blinken come suo Segretario di Stato. Lo riporta l'Abc citando fonti proprie e precisando che l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani. Consigliere di Biden per la Sicurezza nazionale quando era vice presidente, prima di diventare vice segretario di Stato, Blinken era anche il candidato di Barack Obama alla guida del Dipartimento di Stato. Salvo poi rinunciarvi vista la netta opposizione dei repubblicani.

Blinken ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Stato sotto Bill Clinton e in seguito si è trasferito alla Casa Bianca e al Consiglio di sicurezza nazionale, sempre sotto Clinton. Quando Biden era senatore, Blinken è stato a capo del suo staff alla commissione per gli affari esteri. L'Abc precisa che lo staff di Biden non ha voluto commentare.