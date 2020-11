Natale e Covid, l'esperta Oms: "Non riunirsi è più sicuro"

(Fotogramma)

"La decisione più difficile in alcune situazioni è la più sicura". A intervenire sui rischi, legati alle feste di Natale e fine anno, è Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus in conferenza stampa a Ginevra. "La decisione più difficile", ovvero quella di non riunirsi per celebrare in famiglia le feste, in piena pandemia "è quella più sicura. Noi faremo così - confida - Poi troveremo modi per celebrare" davvero "quando tutto sarà finito".