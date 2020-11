Usa, 2 persone accoltellate a morte in chiesa a San Jose

(Afp)

Due persone sono state accoltellate a morte e diverse sono rimaste ferite in un'aggressione in una chiesa di San Jose, in California. Lo ha riferito su Twitter la polizia locale, precisando che l'episodio è avvenuto nella Grace Baptist Church, dove la notte le persone senza fissa dimora si riparano dal freddo. La polizia non ha confermato la notizia di eventuali arresti né fornito ulteriori informazioni sul motivo dell'accoltellamento.