Covid Germania, "Natale e Capodanno massimo in 10"

(Afp)

Natale e Capodanno al massimo in 10 persone. I responsabili dei Laender tedeschi hanno concordato una proroga delle limitazioni agli incontri al chiuso o all'aperto per il periodo delle ferie. Tra il 23 dicembre ed il primo gennaio saranno dunque consentite riunioni tra appartenenti ad un nucleo famigliare e parenti o amici ad esso esterni con un massimo di dieci persone, esclusi i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Questo accordo dovrà ora essere discusso con la cancelliera.

Trovato un compromesso anche sui fuochi di artificio a Capodanno. L'intesa tra Laender a guida Cdu/Csu e quelli a guida Spd - favorevoli questi ultimi a vietare completamente gli spettacoli pirotecnici, contrari i primi - prevede che vengano vietate le manifestazioni pirotecniche pubbliche, di piazza, per scongiurare il rischio di raduni potenzialmente pericolosi per la diffusione del Coronavirus, ma non verrà sospesa la vendita di fuochi d'artificio.

