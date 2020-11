Covid Gb, a Natale riunioni fino a tre nuclei familiari

Afp

A Natale in Gran Bretagna sarà permesso di riunire insieme fino a tre nuclei familiari, per il periodo compreso fra il 23 e il 27 dicembre. E' quanto ha annunciato il governo britannico, spiegando che in questi giorni sarà anche possibile muoversi per il paese. I tre nuclei familiari potranno ritrovarsi assieme in casa, in spazi pubblici all'aperto e in luoghi di culto.