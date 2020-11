Covid Gb, scendono i contagi ma 608 i morti

(Afp)

La Gran Bretagna registra oggi un calo dei contagi, ma anche il maggior numero di morti della seconda ondata, ben 608 decessi. Il bollettino odierno riporta 11.299 nuove infezioni, il dato più basso delle ultime sette settimane. Ieri i nuovi contagi erano 15.540 mentre martedì della settimana scorsa arrivavano a 20.051. Il dato dei contagi potrebbe risentire del minor numero di test nel weekend, ma è comunque in linea con un trend in calo, sottolinea il Guardian, evidenziando che negli ultimi sette giorni vi sono stati 128.062 nuovi casi positivi, ovvero il 28% in meno dei precedenti sette giorni.

Il dato dei decessi, collegato ai contagi precedenti, è il primo a superare la soglia dei 600 in questa nuova ondata. Martedì scorso i decessi erano 598 e due settimane fa 532, numeri tristemente alti che non si registravano da maggio.