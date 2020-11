Covid Spagna, a Natale cenone in 6 persone e coprifuoco all'una

(Afp)

Cenoni per massimo sei persone e coprifuoco all'una di notte il 24 e il 31 dicembre. Sarebbero questi i provvedimenti che il governo spagnolo intende adottare per Natale e Capodanno, secondo la bozza della quale danno conto El Mundo e El Pais. Il governo di Pedro Sanchez vuole limitare il più possibile gli spostamenti, sia all'interno del territorio nazionale che con l'estero, ma secondo quanto riportano i due quotidiani spagnoli non imporrà confini territoriali, ma si limiterà a sconsigliare "tutti i viaggi non strettamente necessari".