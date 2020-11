Elezioni Usa, Trump insiste: "Transizione non decide chi sarà il presidente"

(Afp)

Non è l'agenzia per la transizione "a determinare chi sarà il prossimo presidente". Lo scrive Donald Trump su Twitter, sottolineando come il suo via libera all'avvio della transizione non significhi il riconoscimento della vittoria di Joe Biden.

"Ricordate, la Gsa è stata fortissima, ed Emily Murphy ha fatto un gran lavoro, ma non è la Gsa a determinare chi sarà il prossimo presidente", ha twittato Trump riferendosi alla General services administration, l'agenzia federale responsabile della transizione tra le presidenze, e alla sua dirigente.

Nei diversi tweet e retweet di questa mattina, Trump ha ribadito le accuse di brogli alle elezioni. Ha anche ritwittato un messaggio del 15 novembre, proveniente da un account che lo sostiene, dove si vede una sua foto con lo sguardo corrucciato di sfida nello studio Ovale, con il commento "Non concederò NULLA!!"