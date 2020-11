Vaccino Covid, von der Leyen: "Domani contratto con Moderna"

Foto Afp

Domani "approveremo un nuovo contratto per assicurare un altro vaccino contro il Covid-19 al nostro portafoglio di vaccini. E' un contratto che ci consentirà di comprare fino a 160 milioni di dosi di un vaccino prodotto da Moderna". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a Bruxelles. "Secondo i risultati dei trial clinici - aggiunge - questo vaccino potrebbe essere altamente efficiente contro la Covid-19".

"Una volta che si sarà dimostrato che il vaccino è sicuro ed efficace - continua la presidente della Commissione - ogni Stato membro lo riceverà nello stesso momento, pro rata e alle stesse condizioni. Con Moderna, siamo al sesto contratto con le case farmaceutiche per il portafoglio di vaccini contro il Covid-19".

"Stiamo lavorando - ricorda von der Leyen - anche su un altro" contratto, con l'americana Novavax. L'accordo che verrà siglato con Moderna segue altri contratti di acquisto anticipato di vaccini contro Covid-19 firmati dalla Commissione con AstraZeneca, Sanofi-Gsk, Johnson&Johnson, Pfizer-Biontech e Curevac. In questo modo, aggiunge von der Leyen, "abbiamo uno dei portafogli di vaccini contro Covid più completi del mondo. Consente agli europei l'accesso ai vaccini più promettenti in via di sviluppo: naturalmente ogni vaccino verrà valutato con la massima attenzione dall'Ema", l'agenzia europea del farmaco. "Saranno autorizzati e messi sul mercato solo se saranno sicuri ed efficaci. La trasparenza è cruciale e della massima importanza", conclude von der Leyen.