Covid Gb, quasi 700 decessi: dato più alto da maggio

La Gran Bretagna registra 696 decessi per coronavirus in 24 ore, il dato più alto dai primi di maggio. Si tratta del secondo triste record consecutivo di questa nuova ondata, dopo che ieri i morti erano stati 608. Negli ultimi sette giorni i morti sono stati 3.261, il 12% in più dei sette giorni precedenti, ricorda il Guardian. Dall'inizio della pandemia di covid-19 i morti sono stati 56.533.

I nuovi contagi del bollettino odierno sono 18.213, in crescita rispetto agli 11.299 di ieri e ai 15.450 di domenica, ma nell'ambito di un trend in discesa rispetto alle settimane precedenti.