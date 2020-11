Covid Russia, record di decessi: oltre 500 morti in 24 ore

(Afp)

E' record di morti riconducibili al coronavirus in Russia dove per la prima volta, dallo scoppio della pandemia, nell'arco delle 24 ore sono stati segnalati più di 500 decessi. Le autorità sanitarie locali hanno infatti aggiornato a 37.538 il totale delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione, 507 in più rispetto a ieri.

Sono invece 2.162.503 le persone contagiate secondo i dati ufficiali, con un aumento di 23.675 casi nell'ultima giornata. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, la regione di Mosca ha registrato oltre mille casi, con 1.005 nuove infezioni da coronavirus.