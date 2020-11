Covid, Usa verso riapertura viaggi da Ue e Gb

(Afp)

La Casa Bianca sta valutando di mettere fine alle restrizioni ai viaggiatori provenienti dall'Unione Europea e dal Regno Unito. Lo ha confermato una fonte dell'Amministrazione alla Cnn. Le stesse fonti hanno riferito che il Centers for Disease Control and Prevention ha espresso dubbi sul provvedimento del presidente Donald Trump, ma non si opporrà all'eventuale decisione.

Se anche Trump dovesse mettere fine alle attuali restrizioni imposte con la pandemia, le stesse rimarrebbero probabilmente in vigore, fino a che Usa e Ue non si siano accordati su un protocollo di sicurezza per i viaggiatori.