Vaccino covid, Ue approva nuovo contratto con Moderna

(Foto Afp)

La Commissione europea, come annunciato ieri dalla presidente Ursula von der Leyen, ha approvato un sesto contratto per la fornitura di un potenziale vaccino contro il Covid-19 con la società farmaceutica Usa Moderna. Il contratto prevede l'acquisto iniziale di 80 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'Ue, con l'opzione di richiedere fino a 80 milioni di dosi ulteriori, per un totale di 160 mln di dosi che verranno fornite non appena saranno state dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino.

Il contratto con Moderna amplia il portafoglio di vaccini che saranno prodotti in Europa e che comprende i contratti firmati con AstraZeneca, Sanofi-Gsk, Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson), BioNTech-Pfizer e il contratto approvato con CureVac. Sono inoltre in corso negoziati con Novavax, ha detto von der Leyen. Il portafoglio diversificato di vaccini mira a far sì che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, una volta dimostrate la sicurezza e l'efficacia dei vaccini. Gli Stati membri possono anche decidere di donare il vaccino ai Paesi a reddito medio-basso o di ridistribuirlo ad altri Paesi europei.

"Apprezziamo la fiducia che la Commissione europea ha riposto nella nostra piattaforma di vaccini a mRna includendo mRna-1273 nel loro portfolio di vaccini", è il commento di Stéphane Bancel, amministratore delegato dell'azienda biotech Usa Moderna.

"Siamo consapevoli che affrontare questa pandemia richiederà una serie di soluzioni e siamo orgogliosi del ruolo che Moderna è stata in grado di svolgere in questo sforzo globale", ha aggiunto Bancel. "Abbiamo incrementato la nostra capacità produttiva al di fuori degli Stati Uniti con i nostri partner strategici, Lonza e Rovi, per essere in grado di distribuire circa 500 milioni di dosi all'anno, e potenzialmente fino a 1 miliardo, a partire dal 2021". Se il vaccino sarà approvato dalle autorità regolatorie, Moderna si aspetta di iniziare le spedizioni per l'Unione europea a dicembre.