Covid Germania, oltre 22mila nuovi casi e 389 morti

Foto Afp

Il numero di casi confermati di coronavirus in Germania è salito di 22.268 unità, per un totale di to 983.588 casi dall'inizio della pandemia. Secondo i dati del Robert Koch Institute i nuovi decessi sono stati 389, portando il numero totale delle vittime del Covid-19 a 15.160.

Ieri, al termine di una giornata di negoziati, il governo federale e i leader dei 16 länder tedeschi hanno deciso di estendere il "lockdown light' in Germania fino al 20 dicembre. Sebbene le attuali normative, in vigore da oltre tre settimane, abbiano mostrato segni di poter impedire al virus di diffondersi più rapidamente, è necessario altro tempo per garantire la sicurezza, ha affermato la cancelliera Angela Merkel.

"Ancora una volta, dobbiamo fare affidamento sui nostri punti di forza", ha detto, sottolineando che l’estensione delle misure potrebbe essere revocata qualora si registrasse un calo inaspettato nel conteggio dei casi. "Sfortunatamente, questo non è probabile al momento", ha aggiunto.

Durante le feste di Natale in Germania saranno consentiti incontri con 10 persone di due famiglie, escludendo dal conteggio i minori di 14 anni.