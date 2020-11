Covid, oltre 1,4 mln di morti nel mondo. Impennata di casi in Sudcorea

Sono 60.392.439 i casi di coronavirus accertati a livello globale dall'inizio della pandemia, con 1.421.308 decessi e 38.704.717 guariti. Lo rileva l'osservatorio della Johns Hopkins University. Il Paese più colpito rimangono gli Stati Uniti, con 12.772.653 casi accertati, 262.222 decessi e 4.835.956 guariti.

INDIA - In India le autorità sanitarie hanno registrato 44.489 nuovi casi di coronavirus. Per il 19esimo giorno consecutivo, il numero di nuovi contagi si è mantenuto al di sotto del 50mila. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia ha raggiunto i 9,27 milioni, il più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore sono stai registrati anche 524 nuovi decessi, per un totale di 135.223.

COREA DEL SUD - Impennata di casi di coronavirus in Corea del Sud. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 583 nuovi contagi, il numero più alto da marzo. In questa che le autorità sanitarie definiscono la terza ondata del virus, la maggior parte dei casi sono stati registrati a Seul, con 288 contagi, e nella circostante provincia di Gyeonggi, con 177 contagi. I nuovi decessi accertati sono stati 2, per un totale di 515, mentre il numero totale di casi dall'inizio della pandemia è di 32.318, secondo i dati del Kcdc, l'autorità sanitaria sudcoreana.

La scorsa settimana sono stat reintrodotte alcune misure restrittive nella regione della capitale e in alcune zone della provincia nord-orientale di Gangwon anche se, grazie alla risposta messa in campo dall'inizio della pandemia, il Paese ha finora evitato un lockdown su larga scala.