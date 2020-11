Maradona, stampa inglese non dimentica: "Dov'era il Var?"

I quotidiani inglesi in edicola oggi, come già fatto da ieri pomeriggio nelle edizioni online, rendono omaggio a Diego Armando Maradona, ma non dimenticano quanto accadde allo Stadio Azteca di Città del Messico 34 anni fa. "Maradona è nelle mani di Dio", titolano tabloid come il Daily Mirror, il Sun e il Daily Star, che aggiunge: "Dov'era il Var quando ne avevamo più bisogno?".

Il riferimento è al quarto di finale disputato tra Argentina e Inghilterra il il 22 giugno 1986 nel Mondiale messicano. La tensione tra le due nazionali era altissima, a causa della Guerra delle Falkland, di appena quattro anni prima. Il grande campione scomparso ieri all'età di 60 anni segnò il primo gol della partita con la mano, la "mano de Dios", come lui stesso la definì. L'Argentina vinse poi la partita grazie ad un altro gol di Maradona, il "gol del secolo", come venne definito per la sua bellezza, e in seguito vinse il Mondiale.

Se alcuni quotidiani inglesi non possono fare a meno di ricordare quell'episodio, altri preferiscono semplicemente rendere omaggio al calciatore e all'uomo Maradona, "eroe, furfante, genio", come titola il Daily Telegraph, o sottolineando che il mondo "ha perso una leggenda", come fa il Guardian usando le parole pronunciate ieri da Pelè e dedicando quasi interamente la prima pagina al campione argentino. Per il Times, infine, il titolo è semplicemente, "Adiòs Diego".