Ringraziamento 2020, Trump: "Riunitevi per Thanksgiving"

(Afp)

Nel messaggio ufficiale che il presidente ogni anno invia in occasione del Thanksgiving, Donald Trump "incoraggia tutti gli americani a riunirsi, nelle case, nei luoghi di preghiera per ringraziare il Signore delle nostre molte benedizioni".

Un messaggio che suona come uno schiaffo alle stesse autorità sanitarie federali che da settimane stanno lanciando appelli affinché gli americani rinuncino per quest'anno alle grandi, tradizionali riunioni familiari per il Ringraziamento per evitare un ulteriore peggioramento della già critica situazione della pandemia di Covid.