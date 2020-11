Covid Francia, nuovi contagi in calo: 12.459 in 24 ore

(Afp)

In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.459 nuovi casi di contagio da coronavirus, e 396 decessi. Il bilancio totale delle vittime della pandemia sale così a 51.914, secondo quanto annunciato questa sera dalle autorità sanitarie del Paese. Le nuove infezioni sono in calo rispetto a ieri, quando i positivi erano stati 13.563. Negli ultimi 7 giorni, i ricoveri sono stati 10.172, 1557 dei quali in rianimazione.