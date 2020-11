Covid Russia, record di casi: oltre 27mila in 24 ore

(AFP)

In Russia si registra un nuovo record di casi di coronavirus, con 27.543 contagi diagnosticati nelle ultime 24 ore, circa 8mila dei quali nella capitale Mosca. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, dando notizia anche di 496 decessi in più rispetto a ieri. I dati odierni portano a oltre 2,2 milioni di contagi e 38.558 morti il bilancio della pandemia in Russia.