Usa, Biden porterà alla Casa Bianca i suoi 2 cani e un gatto

(Afp)

Joe e Jill Biden il prossimo gennaio non porteranno alla Casa Bianca solo i loro due pastori tedeschi, Champ e Major, ma anche un gatto. A rivelarlo un tweet di Cbs Sunday Morning che anticipa un'intervista domani con i Biden. In effetti la futura first lady già nei mesi scorsi ad una giornalista che le chiedeva cosa le avrebbe regalato il marito in caso di vittoria elettorale aveva risposto: "Mi piacerebbe molto avere un gatto, amo avere animali domestici in giro per casa".

Quindi dopo la parentesi di Donald e Melania Trump, la prima coppia presidenziale a non avere avuto un cane in oltre 100 anni, la Casa Bianca si prepara ad essere di nuovo una casa di 'pets', come vengono chiamati in inglese gli animali domestici.

Per quanto meno popolari dei cani, anche i gatti hanno la loro storia alla Casa Bianca e sicuramente il più celebre "first cat" degli anni recenti è stato Socks, un randagio che Bill e Hillary Clinton adottarono dal 1993 al 2001. Anche George W. Bush ebbe un gatto, India, oltre ai suoi tre cani, mentre Barack Obama aveva due cani, Bo e Sunny. Per giustificare il fatto di essere il primo presidente a non avere un cane dai tempi di James Polk, nel 1849, Trump aveva detto di non avere tempo per occuparsene.