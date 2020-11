Biden gioca col cane e si infortuna, distorsione alla caviglia

(Afp)

Infortunio per Joe Biden. Il 78enne presidente eletto degli Stati Uniti si è procurato sabato una distorsione alla caviglia giocando con uno dei suoi due cani, Major. La Cnn riferisce che Biden viene visitato in queste ore da un ortopedico per precauzione. Biden, che ha compiuto 78 anni lo scorso 20 novembre, si appresta a diventare il più anziano presidente nella storia degli Stati Uniti. Durante la campagna verso il voto di inizio novembre, Biden ha diffuso la documentazione relativa alla propria storia medica per dimostrare di essere idoneo a ricoprire l'incarico alla Casa Bianca. Biden ha due cani, entrambi pastori tedeschi: oltre a Major, c'è anche Champ.