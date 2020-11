Covid Usa, Fauci: "Ci aspettiamo un'ondata dopo l'altra"

Foto Ipa/Fotogramma

"Quello che ci aspettiamo mentre andiamo verso le prossime due settimane di dicembre è vedere un'ondata sovrapposta a quella ondata in cui siamo già", tanto più all'indomani della festa del Ringraziamento, con milioni di americani che si sono spostati nonostante le raccomandazioni degli esperti. Lo ha detto alla Nbc Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa, spiegando, in relazione al Natale e Capodanno in arrivo: "Dovremo prendere decisioni come nazione, stato, città e famiglia: siamo in un momento molto difficile e dovremo accettare restrizioni rispetto alle cose che vorremmo fare, in particolare in questa stagione delle vacanze". Questo perché "stiamo entrando in quella che è davvero una situazione precaria, siamo nel mezzo di un ripido pendio".

A livello locale, Fauci ha detto di aver avuto segnalazioni di situazioni che potrebbero richiedere nuovi mini-lockdown: "Sto parlando di persone che iniziano a vedere stress significativi sul sistema ospedaliero e sanitario". C'è una luce alla fine del tunnel, però, ha aggiunto, facendo riferimento ai vaccini e spiegando che "quasi certamente" si inizierà "prima della fine di dicembre" e "tra gennaio, febbraio e marzo sempre più persone verranno vaccinate".

Secondo l'esperto, gli americani dovrebbero avere fiducia nella campagna vaccinale: "Il motivo per cui dovremmo sentirci più fiduciosi al riguardo è che abbiamo una lunga, lunga storia nella distribuzione dei vaccini", ha detto, spiegando poi a 'Meet the Press', che, anche se questa volta si tratta di 300 milioni di dosi, "ogni anno il sistema è impostato in modo che distribuiscano 80 milioni o più vaccini".