Elezioni Usa, Trump parla oggi: prima intervista

(AFP)

Donald Trump per la prima volta risponderà a domande sulle elezioni Usa in tv. Il presidente sarà intervistato oggi alle 16 (le 10 a Washington) da Maria Bartiromo, nel programma 'Sunday Morning Futures' di Fox Business. E' la prima intervista che il presidente Usa rilascia dopo le elezioni presidenziali del 3 novembre e la battaglia legale ingaggiata per contestare l'esito del voto in alcuni stati chiave. Trump non ha ancora concesso la sconfitta al presidente eletto Joe Biden, che nel frattempo sta procedendo all'annuncio delle nomine dei membri della sua futura amministrazione.

L'intervista del presidente Usa segna anche un riavvicinamento alla rete di proprietà di Rupert Murdoch, un tempo la tv preferita dell'ex tycoon, che ha però preso le distanze dalle accuse di brogli, non corroborate finora da prove, lanciate da Trump.