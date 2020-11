Biden cade mentre gioca col cane: frattura al piede destro

Afp

Il presidente americano eletto Joe Biden ha riportato microfratture ad un piede dopo essere scivolato e caduto mentre giocava con il suo cane Major. Ora Biden dovrà molto probabilmente portare un tutore per alcune settimane, secondo il suo medico. Il presidente eletto è caduto sabato e si è recato in visita dall'ortopedico a Newark, Delaware, domenica pomeriggio. "La lastra iniziale non rivelava la presenza di una frattura evidente" e per questo il personale ha richiesto un esame più approfondito, ha riferito il medico, Kevin O’Connor, precisando che sono state rilevate microfratture a due piccole ossa del piede destro.